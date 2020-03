Turbo Pascal. Составить программу. Вычислить значение функции:

Гость: Гость:

Var k1,k2,k3,y:integer; begin write('k1 = '); readln(k1); if k1>5 then y:=1 else if k1=5 then begin write('k2 = '); readln(k2); y:=k1*k2; end else begin write('k3 = '); readln(k3); y:=k3*k3; end; writeln('y = ',y); end. Пример: k1 = 3 k3 = 7 y = 49