Установите соответствие между именем учёного и сферой его деятельности.
История
Установите соответствие между именем учёного и сферой его деятельности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-6; Б-3; В-4; Г-1;Д-7 ; Е-2
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