Гуляє в поли та не кинь, лита на волi та не птиця. - ВІТЕР Химерний, маленький, бокастий, товстенький чимсь смачненьким напхався в окропi скупався. - ВАРЕНИК Голiвки не має, а шапку вдягає, нiжку хоч i має, але не взуває. - Г...
Українська мова
Гуляє в поли та не кинь, лита на волi та не птиця. - ВІТЕР Химерний, маленький, бокастий, товстенький чимсь смачненьким напхався в окропi скупався. - ВАРЕНИК Голiвки не має, а шапку вдягає, нiжку хоч i має, але не взуває. - ГРИБ подчеркнуть однородные члены предложения.
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Однорідні члени Гуляє, літаєХимерний, маленький, бокастий, товстенький вдягає, взуває. -
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