Гуляє в поли та не кинь, лита на волi та не птиця. - ВІТЕР Химерний, маленький, бокастий, товстенький чимсь смачненьким напхався в окропi скупався. - ВАРЕНИК Голiвки не має, а шапку вдягає, нiжку хоч i має, але не взуває. - Г...

Українська мова

Гуляє в поли та не кинь, лита на волi та не птиця. - ВІТЕР Химерний, маленький, бокастий, товстенький чимсь смачненьким напхався в окропi скупався. - ВАРЕНИК Голiвки не має, а шапку вдягає, нiжку хоч i має, але не взуває. - ГРИБ подчеркнуть однородные члены предложения.

Автор: Гость