Нужно повернуть рукоятки в соответствии с указаниями, тогда из букв, на которые покажут стрелки, получится кодовое слово

Математика

Нужно повернуть рукоятки в соответствии с указаниями, тогда из букв, на которые покажут стрелки, получится кодовое слово

Автор: Гость