Нужно повернуть рукоятки в соответствии с указаниями, тогда из букв, на которые покажут стрелки, получится кодовое слово
Математика
Нужно повернуть рукоятки в соответствии с указаниями, тогда из букв, на которые покажут стрелки, получится кодовое слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие рукоятки, где они?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Прокомментируйте рисунок 45, изображающий процесс фагоцитоза. Какая клетка изображена на рисунке: эритроцит, лейкоцит или тромбоцит?
Математика
Составьте выражение по тексту задачи. За сколько часов поезд пройдет 980 километро?? со скоростью m километров в час?!