Нужно повернуть рукоятки в соответствии с указаниями, тогда из букв, на которые покажут стрелки, получится кодовое слово

Математика
Нужно повернуть рукоятки в соответствии с указаниями, тогда из букв, на которые покажут стрелки, получится кодовое слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие рукоятки, где они?
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