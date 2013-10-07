Помогите пожалуйста решить -25,7+-13 целых 3/4
Математика
Помогите пожалуйста решить -25,7+-13 целых 3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-25 целых 7/10-13 целых 3/4=-39 целых 9/20=-39,45
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