Составьте выражение по тексту задачи. За сколько часов поезд пройдет 980 километро?? со скоростью m километров в час?!
Математика
Составьте выражение по тексту задачи. За сколько часов поезд пройдет 980 километро?? со скоростью m километров в час?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - расстояние, U - скорость, t - время. Чтобы найти расстояние нужно U • t = S Следовательно нужно 980 : m = t
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