Составьте выражение по тексту задачи. За сколько часов поезд пройдет 980 километро?? со скоростью m километров в час?!

Математика

Составьте выражение по тексту задачи. За сколько часов поезд пройдет 980 километро?? со скоростью m километров в час?!

Автор: Гость