Сколько граммов меди (2-х валентностью) образовалась при покалывании 12,8 граммов меди
Химия
Сколько граммов меди (2-х валентностью) образовалась при покалывании 12,8 граммов меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 целых, 2десятых. я решила по действиям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Запишите наименьшее четырёх зачное число, которое: делится на 3 но не делится на число 5 Делится на 5 но не делается на число 7 делится на 9 но не ...
Математика
Биология
Объясните почему как чрезмерная так и недостаточная секрециящитовидной железы п??иводит к одинаковым последствиям - гипертрофии органа
Математика