Залишу я синові у спадок батьківське терпіння і хоробрість, щоб збагнув із вдячні??тю нащадок, як життя плекалося і добрість. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення ,надпишіть над кожним словом частину мо...

Українська мова

Залишу я синові у спадок батьківське терпіння і хоробрість, щоб збагнув із вдячні??тю нащадок, як життя плекалося і добрість. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення ,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням

Автор: Гость