Залишу я синові у спадок батьківське терпіння і хоробрість, щоб збагнув із вдячні??тю нащадок, як життя плекалося і добрість. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення ,надпишіть над кожним словом частину мо...
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Залишу я синові у спадок батьківське терпіння і хоробрість, щоб збагнув із вдячні??тю нащадок, як життя плекалося і добрість. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення ,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Залишу я синові у спадок батьківське терпіння і хоробрість, щоб збагнув із вдячністю нащадок, як життя плекалося і добрість. Речення розповідне,неокличне,складне: 1 частина - поширена,двоскладна; Я - підмет; Залишу - присудок; синові - додаток; у спадок - обставина; терпіння - додаток; батьківське - означення; хоробрість - додаток; 2 частина - поширена двоскладна; збагнув - присудок; нащадок - підмет; із вдячністю - обставина; 3 частина - двоскладна ,непоширена; життя - підмет; добрість - підмет; плекалося - присудок;
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