Составить синквейн к дыню

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Составить синквейн к дыню
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дыня Вкусная и сочная Сочнеет,вкуснеет,растёт Мама купила большую дыню Фрукт.
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