СРОЧНО ПОМОГИТЕ, РЕБЯТ, БУДУ БЕЗУМНО БЛАГОДАРНА. РЕШИТЕ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ, ПРОШУ :С
Алгебра
СРОЧНО ПОМОГИТЕ, РЕБЯТ, БУДУ БЕЗУМНО БЛАГОДАРНА. РЕШИТЕ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ, ПРОШУ :С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание) 1,2*(0,5-5х)+4,2=3*(4-2,1х) 0,6-6х+4,2=12-6,3х -6х+6,3х=12-4,8 0,3х=7,2 х=24 24-(-10)=34 Ответ: на 34 2 задание) 1) 12*4=48 48*24=1152 1152+3000=4152 2) 7*4=28 28*24=672 672+3200=3872 3) 6*4=24 24*24=576 576+3900=4476 Ответ: 3872 3 задание) 1/9^-1/3=9^1/3 1/3^-1/3=3^1/3 3^-1/3=1/3^1/3 27^-1/3=1/27^1/3=корень 3 степени из1/27=3 1^-1/3=1^1/3 Ответ: я думаю ,что подходит 3^-1/3
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