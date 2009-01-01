Италия Уровень экономической модернизации: Преобладает сельское или городское население?

История
Италия Уровень экономической модернизации: Преобладает сельское или городское население?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городское население всего составляет = 68%(2009 г.), рождаемость низкая. Из них сельского = 78,6% Из них городского = 26,4%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
С какой целью поучение было написано? Какие мысли Владимира Мономаха современны и сегодня? Помогите
Ответить
Математика
9м-2м4дм+43дм=вычисли
Ответить
Английский язык
Помогите перевести слова во вторую форму глагола. hot lazy fast beautiful expensive important good bad cheap small happy i...
Ответить
Математика
145008 тыщ перевести в дациметры и миллиметры
Ответить
География
Хозяйственное использование реки камы
Ответить