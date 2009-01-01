Италия Уровень экономической модернизации: Преобладает сельское или городское население?
История
Италия Уровень экономической модернизации: Преобладает сельское или городское население?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городское население всего составляет = 68%(2009 г.), рождаемость низкая. Из них сельского = 78,6% Из них городского = 26,4%
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