Хозяйственное использование реки камы

География
Хозяйственное использование реки камы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кама судоходна на протяжении почти 1000 км от устья.  На ней построено 3 водохранилища и гидроэлектростанции: Камское вдхр. с Камской ГЭС, Воткинское вдхр. с Воткинской ГЭС, Нижнекамское вдхр. с Нижнекамской ГЭС.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
К причинам революции во Франции 1848-49 гг НЕ относится: А)Экономический кризис перепроизводства Б)Отсутствие всеобщего избирательного права ...
Ответить
Русский язык
Составить 3 предложение с синонимами срочно!!!!!!
Ответить
Литература
Это не вопрос ребят молодцы я всё время к вам обращаюсь
Ответить
Математика
Номер 585пожалуста помогите
Ответить
Биология
Основные жизнедеятельность гидры
Ответить