Хозяйственное использование реки камы

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Кама судоходна на протяжении почти 1000 км от устья. На ней построено 3 водохранилища и гидроэлектростанции: Камское вдхр. с Камской ГЭС, Воткинское вдхр. с Воткинской ГЭС, Нижнекамское вдхр. с Нижнекамской ГЭС.