К причинам революции во Франции 1848-49 гг НЕ относится: А)Экономический кризис перепроизводства Б)Отсутствие всеобщего избирательного права В)Выборы в Учредительное собрание Франции Г)Бегство Наполеона с острова Эльбы

История
К причинам революции во Франции 1848-49 гг НЕ относится: А)Экономический кризис перепроизводства Б)Отсутствие всеобщего избирательного права В)Выборы в Учредительное собрание Франции Г)Бегство Наполеона с острова Эльбы
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Гость:
Я думаю , что это ответы А и Г
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