Определи,сколько в числе десятков и сколько единиц 17=,26=,39=,51=,76=,92=,88=,43=
Математика
Определи,сколько в числе десятков и сколько единиц 17=,26=,39=,51=,76=,92=,88=,43=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17=1 десяток 7 единиц 26=2 десятка 6 единиц 39=3 десятка 9 единиц 51=5 десятков 1 единица 76=7 десятков 6 единиц 92=9 десятков 2 единицы 88=8 десятков 8 единиц 43=4 десятка 3 единицы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Про какой знак препинания в.набоков сказал, что "это следы на цыпочках ушедших сло??" а-скобки, б-кавычки, в-двоеточие, г-многоточие, д-точка с зап...
Физика
Срочно помогите,умоляю!!! Дам 15б Какое количество теплоты необходимо затратить что бы превратить пар 6л спирта взятого при температуре кипения....
Математика
Под картофелем под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под мор??овь всего под картофель и морковь занято 27 га Какая площадь за...