Определи,сколько в числе десятков и сколько единиц 17=,26=,39=,51=,76=,92=,88=,43=

Математика

Определи,сколько в числе десятков и сколько единиц 17=,26=,39=,51=,76=,92=,88=,43=

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