Про какой знак препинания в.набоков сказал, что "это следы на цыпочках ушедших сло??" а-скобки, б-кавычки, в-двоеточие, г-многоточие, д-точка с запятой
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Про какой знак препинания в.набоков сказал, что "это следы на цыпочках ушедших сло??" а-скобки, б-кавычки, в-двоеточие, г-многоточие, д-точка с запятой
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Гость:
Многоточиииииииииииииииеееееееее
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