Под картофелем под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под мор??овь всего под картофель и морковь занято 27 га Какая площадь занята под картофелем

Математика

Под картофелем под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под мор??овь всего под картофель и морковь занято 27 га Какая площадь занята под картофелем

Автор: Гость