Под картофелем под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под мор??овь всего под картофель и морковь занято 27 га Какая площадь занята под картофелем

Математика
Под картофелем под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под мор??овь всего под картофель и морковь занято 27 га Какая площадь занята под картофелем
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь под морковью-х га площадь под картофель- 5х га х+5х=27 6х=27 х=27:6 х=4.5 (га) площадь под морковью. 4.5*5=22.5(га) площадь под картофелем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(-½m³)(16m²) распишите плиз и решите
Ответить
История
Краткий пересказ темы Выдающиеся ученые Востока
Ответить
Окружающий мир
Отметь признаки звезд 1 имеют форму шара 2 светятся сами 3 холодные небесные тела 4 отражают свет 5 движутся по орбите
Ответить
Математика
Построить 4 графика 1) у=2х+1 2) у=3х 3) у=3 4) у=4х+1
Ответить
Қазақ тiлi
Тек зат есімнен құралған сөйлем кем болғанда 5 сөз
Ответить