Под картофелем под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под мор??овь всего под картофель и морковь занято 27 га Какая площадь занята под картофелем
Математика
Под картофелем под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под мор??овь всего под картофель и морковь занято 27 га Какая площадь занята под картофелем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь под морковью-х га площадь под картофель- 5х га х+5х=27 6х=27 х=27:6 х=4.5 (га) площадь под морковью. 4.5*5=22.5(га) площадь под картофелем.
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