Краткий пересказ темы Выдающиеся ученые Востока
История
Краткий пересказ темы Выдающиеся ученые Востока
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Основные сведения и краткое описание о 180-ти выдающихся ученых от Платона до наших современников из разных областей науки: годы жизни, наиболее известные работы, исследования и идеи, направления их деятельности и вклад в развитие научной мысли.
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