Проверочноеислова облипили

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Проверочноеислова облипили
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОБЛЕПИЛИ - Приставка  ОБ (приставки АБ не бывает) лЕпит, лЕпка.
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