В треугольнике два угла равны 36°и73°.Найдите его третий угол.Ответ дайте в градуса??

Геометрия
В треугольнике два угла равны 36°и73°.Найдите его третий угол.Ответ дайте в градуса??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме о сумме углов треугольника : угол А+угол В +угол С =180* след-но , если Угол А=36 и угол В=73 , то угол С =180*-(36+73)=71*
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