Срочно помогите,умоляю!!! Дам 15б Какое количество теплоты необходимо затратить что бы превратить пар 6л спирта взятого при температуре кипения. Плотность спирта 800кг\м^3.

Физика

Срочно помогите,умоляю!!! Дам 15б Какое количество теплоты необходимо затратить что бы превратить пар 6л спирта взятого при температуре кипения. Плотность спирта 800кг\м^3.

Автор: Гость