Срочно помогите,умоляю!!! Дам 15б Какое количество теплоты необходимо затратить что бы превратить пар 6л спирта взятого при температуре кипения. Плотность спирта 800кг\м^3.
Физика
Срочно помогите,умоляю!!! Дам 15б Какое количество теплоты необходимо затратить что бы превратить пар 6л спирта взятого при температуре кипения. Плотность спирта 800кг\м^3.
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Гость:
Кажется 100-200 дальше не могу прочитать
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