Пожалуйста решите номер ниже 2.800 мм (lt;,gt;,=) 280 дм 305.067 дм (lt;,gt;,=) 30 км 5.067 дм 45.900 к?? (lt;,gt;,=) 45 ц 900 кг 5.000 л (lt;,gt;,=) 50 кубических дм Поесняю надо вставить знаки
Математика
Пожалуйста решите номер ниже 2.800 мм (lt;,gt;,=) 280 дм 305.067 дм (lt;,gt;,=) 30 км 5.067 дм 45.900 к?? (lt;,gt;,=) 45 ц 900 кг 5.000 л (lt;,gt;,=) 50 кубических дм Поесняю надо вставить знаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2800 мм < 280 дм, 305 067 < 30 км 5067 дм, 45 900 кг = 45 ц 900 кг, 5000л > 50
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