Пожалуйста решите номер ниже 2.800 мм (lt;,gt;,=) 280 дм 305.067 дм (lt;,gt;,=) 30 км 5.067 дм 45.900 к?? (lt;,gt;,=) 45 ц 900 кг 5.000 л (lt;,gt;,=) 50 кубических дм Поесняю надо вставить знаки

Математика

Пожалуйста решите номер ниже 2.800 мм (lt;,gt;,=) 280 дм 305.067 дм (lt;,gt;,=) 30 км 5.067 дм 45.900 к?? (lt;,gt;,=) 45 ц 900 кг 5.000 л (lt;,gt;,=) 50 кубических дм Поесняю надо вставить знаки

Автор: Гость