В разложение какого числа на простые множители число 2 входит в четвёртой степени?
Математика
В разложение какого числа на простые множители число 2 входит в четвёртой степени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^4=16 следовательно в число 16 и все числа которые делятся на 16
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