Прокомментируйте рисунок 45, изображающий процесс фагоцитоза. Какая клетка изображена на рисунке: эритроцит, лейкоцит или тромбоцит?
Биология
Прокомментируйте рисунок 45, изображающий процесс фагоцитоза. Какая клетка изображена на рисунке: эритроцит, лейкоцит или тромбоцит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лейкоцит только они поедают другие клетки это имунная реакция организма
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