Найдите значение выражения (3/7-1/4)+(2/3-3/5)+0,8
Математика
Найдите значение выражения (3/7-1/4)+(2/3-3/5)+0,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3/7-1/4)+(2/3-3/5)+0,8=(12/28-7/28)+(10/15-9/15)+8/10=5/28+1/15+4/5= =75/420+28/420+336/420=439/420=1 19/420
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