Заполните таблицу данными ниже словами. найдите ПРИСТАВКА, КОРЕНЬ, СУФФИКС, ОКОН??АНИЕ. Построили, немецкий, завод, американский, двигатель, нарисовали, инженер, безопасный, небольшой, переделает, покрасит ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО

Гость: Гость:

Построили - по - приставка, стро - корень, и,л - суффиксы, и- окончание немецкий - приставки нет, нем - корень, ец, к - суффиксы, ий - окончание завод(если как фабрика, то один корень, если типа завод часов, то за - приставка, вод - корень, окончание нулевое. американский - приставки нет, америк - корень, ан, ск - суффиксы, ий - окончание. двигатель - приставки нет, двиг - корень, а, тель - суффиксы, нулевое окончание. нарисовали - на - приставка, рис - корень, ова, л - суффиксы, и- окончание инженер - корень, окончание нулевое. безопасный - без - приставка, опас - корень, н- суффикс, ый - окончание небольшой - не - приставка, больш - корень, ой - окончание переделает - пере - приставка, дел - корень, а - суффикс, ет - откончание. покрасит - по - приставка, крас - корень, ит - окончание