Какое значение имел бы великий шелковый путь в наше время? Эссе (6-12) предложений ПОМОГИТЕ СРОЧНОО 30 БАЛЛОВ

История
Какое значение имел бы великий шелковый путь в наше время? Эссе (6-12) предложений ПОМОГИТЕ СРОЧНОО 30 БАЛЛОВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какое социально- экономическое значение великого шелкового пути для казахстанаторговли, культуры и ремесла, религии и политических отношенийпуть соединял такие города средневекового Казахстана, как Суяб, Баласагун,Свое начало Великий Шелковый путь брал из Испиджаб, Тараз, Отрар, Туркестан. Шелковый путь способствовал развитию изделия ремесленников, янтарь, золото, чай, фарфор, посуда. Великий Шелковый районов в долине реки Хуанхэ в Китае. По нему беспрерывно шли караваны купцов с различным экзотическим товаром: пряности, фрукты, редкие животные, птицы, меха,

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Turbo Pascal. Составить программу. Вычислить значение функции:
Ответить
История
Установите соответствие между именем учёного и сферой его деятельности.
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ ГРАФИЧЕСКИ УРАВНЕНИЕ 15 балов
Ответить
История
Какое событие или персонаж вам запомнился больше всего из эпохи Александра 1? Маленькое сочинение, желательно не брать Бородинскую битву /Много...
Ответить
Русский язык
Заполните таблицу данными ниже словами. найдите ПРИСТАВКА, КОРЕНЬ, СУФФИКС, ОКОН??АНИЕ. Построили, немецкий, завод, американский, двигатель, н...
Ответить