Выполни умножение в столбик и сравни в каждой паре полученные записи. На сколько второе произведение больше чем первое??? 1) 5400×2. 5400×22. 2)120×900. 120×2900

Математика
Выполни умножение в столбик и сравни в каждой паре полученные записи. На сколько второе произведение больше чем первое??? 1) 5400×2. 5400×22. 2)120×900. 120×2900
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х5400        х120    2                 900 10800            10800 х5400                  22                х120  108                 2900 108                    108  118800           24            =250800   250800-118800=132000        
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