Выполни умножение в столбик и сравни в каждой паре полученные записи. На сколько второе произведение больше чем первое??? 1) 5400×2. 5400×22. 2)120×900. 120×2900

Математика

Выполни умножение в столбик и сравни в каждой паре полученные записи. На сколько второе произведение больше чем первое??? 1) 5400×2. 5400×22. 2)120×900. 120×2900

Автор: Гость