Выполни умножение в столбик и сравни в каждой паре полученные записи. На сколько второе произведение больше чем первое??? 1) 5400×2. 5400×22. 2)120×900. 120×2900
Математика
Выполни умножение в столбик и сравни в каждой паре полученные записи. На сколько второе произведение больше чем первое??? 1) 5400×2. 5400×22. 2)120×900. 120×2900
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х5400 х120 2 900 10800 10800 х5400 22 х120 108 2900 108 108 118800 24 =250800 250800-118800=132000
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