Плотность редкого металла осмия равна22600кг/м3 .Что означает?
Физика
Плотность редкого металла осмия равна22600кг/м3 .Что означает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это означает то, что взяв 1 кубический метр осмия (причем любой формы, главное чтобы объем был равен) и взвесив его, мы обнаружим, что его масса равна 22600 кг = 22.6 т.
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