Помогите пожалуйста, очень прошу!!! От какого одного слова образованы данные слова: тонкорунные, густолиственные, трёхпольный, богомольный, великодушный, дармоедки-болонки, тупоумный, кислород, водород, благотворный. Только пож...

Гость: Гость:

1) Руна (тут не уверен, может ты неправильно написал(а) слово?) 2) Листва 3) Пол 4) Богомол 5) Душа 6) Тут не может быть такого слова 7) Тупой, умный 8) Это слово стоит в нужной форме 9) Это слово стоит в нужной форме 10) Благо, творить