Запишите 4 слова с корями - СЛАД-, -СЛАЖД-, -ДИВ-, -ДИВЛ-, -БЛИЖ-, -БЛИЗ-.
Русский язык
Запишите 4 слова с корями - СЛАД-, -СЛАЖД-, -ДИВ-, -ДИВЛ-, -БЛИЖ-, -БЛИЗ-.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сладкий наслаждаться удивить удивление ближний близкий
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