Под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под морковью и всё под ??артофелем и морковью за это 27 г Какая площадь занята под картофелем

Математика

Под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под морковью и всё под ??артофелем и морковью за это 27 г Какая площадь занята под картофелем

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