Под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под морковью и всё под ??артофелем и морковью за это 27 г Какая площадь занята под картофелем
Математика
Под картофель в хозяйстве занята в 5 раз больше площадь чем под морковью и всё под ??артофелем и морковью за это 27 г Какая площадь занята под картофелем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+5х=27 6х=27 х=4,5 5*4,5 = 22,5 га Ответ: 4,5 га под морковь, 22,5 га под картофель.
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