Сколько льда температура которого -5 градусов может расплавить стальной шар масса когторого 5 кг охлаждаясь от 400 градусов до 0

Физика

Сколько льда температура которого -5 градусов может расплавить стальной шар масса когторого 5 кг охлаждаясь от 400 градусов до 0

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