Сколько льда температура которого -5 градусов может расплавить стальной шар масса когторого 5 кг охлаждаясь от 400 градусов до 0
Физика
Сколько льда температура которого -5 градусов может расплавить стальной шар масса когторого 5 кг охлаждаясь от 400 градусов до 0
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Чичоттсстсттос!о!о!о!о
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