Относительная атомная масса кобальта Co равна 58,9, а никеля 58,7 заряды ядер их атомов соответственно равны +27 и +28. Какой из элементов имеет меньший порядковый номер в таблице периодической системы? Что определяет положение...

Химия

Относительная атомная масса кобальта Co равна 58,9, а никеля 58,7 заряды ядер их атомов соответственно равны +27 и +28. Какой из элементов имеет меньший порядковый номер в таблице периодической системы? Что определяет положение элемента в периодической системы?

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