. Запишіть найменше натуральне чотирицифрове число, яке ділиться на 9 без остачі.

Математика
. Запишіть найменше натуральне чотирицифрове число, яке ділиться на 9 без остачі.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признак делимости на 9: на 9 делится число, сумма цифр которого делится на 9. Наименьшее четырёхзначное число 1008 (1008:9=112).
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