Что такое способности?
Обществознание
Что такое способности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способности – индивидуальные возможности человека в той или иной сфере деятельности. Подразумевается, что у человека есть как отдельные знания, умения и навыки, так и готовность к обучению и новым способам усвоения информации
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