Что такое судецкая проблема?
Обществознание
Что такое судецкая проблема?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судеты-это область на востоке Чехии. Исторически сложилось так, что между средневековыми Германией и Чехией были непроходимые леса.Для освоения этой территории и добычи руды чешские короли пригласили немецких мастеров. Со временем восток Чехии стал территорией компактного проживания немецкого населения. Когда Адольф Гитлер пришёл к власти, он побудил судетских немцев к проявлению националистических чувств. Они активно поддержали захват Чехословакии Гитлером в 1939 году, т.к. считали Судеты германской территорией. После окончания Второй мировой войны судетские немцы были выселены с территории Чехословакии.
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