купили 500 г Насіння 10 пакетів Насіння огірків, по 30 в кожному, і 4 пакета Насіння моркви, порівну в каждом.Сколько грамов Насіння морквини Було в 1 пакеті?
Математика
купили 500 г Насіння 10 пакетів Насіння огірків, по 30 в кожному, і 4 пакета Насіння моркви, порівну в каждом.Сколько грамов Насіння морквини Було в 1 пакеті?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*10=300г- вес семян гурков 500-300=200г- вес семян моркови 200/4=50г- столько моркови в одном пакете
Гость:
1) 30 х 10 = 300 грамм семян огурцов 2) 500 - 300 = 200 грамм семян моркови 3) 200 : 4 = 50 грамм семян моркови в 1 пакете
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