купили 500 г Насіння 10 пакетів Насіння огірків, по 30 в кожному, і 4 пакета Насіння моркви, порівну в каждом.Сколько грамов Насіння морквини Було в 1 пакеті?

Математика

купили 500 г Насіння 10 пакетів Насіння огірків, по 30 в кожному, і 4 пакета Насіння моркви, порівну в каждом.Сколько грамов Насіння морквини Було в 1 пакеті?

Автор: Гость