Наидите выражение : 1/4a⁴ a=^8(корень)
Алгебра
Наидите выражение : 1/4a⁴ a=^8(корень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а =√8, тогда а⁴ = 8·8 = 64 1/4 a⁴ = 1/4 · 64 = 64:4 = 16
Гость:
a = √8 1/4a⁴ = 1/4 *( √8 )⁴ = 1/4 *(( √8 )²)² = 1/4 * 8 ² = 1/4 * 64 = 64/4 = 16
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