Договір між Мазепою та московським урядом був підписаний? а)у Москві б)у Батуриніі в)у Коломаці г)у Глухові
Обществознание
Договір між Мазепою та московським урядом був підписаний? а)у Москві б)у Батуриніі в)у Коломаці г)у Глухові
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Договір між Мазепою та московським урядом був підписаний? а)у Москві
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