Договір між Мазепою та московським урядом був підписаний? а)у Москві б)у Батуриніі в)у Коломаці г)у Глухові

Обществознание
Договір між Мазепою та московським урядом був підписаний? а)у Москві б)у Батуриніі в)у Коломаці г)у Глухові
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Гость:
Договір між Мазепою та московським урядом був підписаний? а)у Москві
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