Муха-цикотуха купила самовар и приглосила гостей.Она испекла к чаю кренделей.Каждому гостю досталось по целому кренделю и по половинке,да еще три осталось.Сколько было гостей

Математика
Муха-цикотуха купила самовар и приглосила гостей.Она испекла к чаю кренделей.Каждому гостю досталось по целому кренделю и по половинке,да еще три осталось.Сколько было гостей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Муха-Цокотуха испекла 15 кренделей, то было 8 гостя
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