Муха-цикотуха купила самовар и приглосила гостей.Она испекла к чаю кренделей.Каждому гостю досталось по целому кренделю и по половинке,да еще три осталось.Сколько было гостей

Математика

Муха-цикотуха купила самовар и приглосила гостей.Она испекла к чаю кренделей.Каждому гостю досталось по целому кренделю и по половинке,да еще три осталось.Сколько было гостей

Автор: Гость