Диагональ прямоугольника образует с одной из его сторон угол,равный 34 градуса.Найдите угол,между прямыми,содержащими диагонали прямоугольника.

Гость: Гость:

1. Диагональ делит угол в 90 гр (прмоугольник) на 2 угла, оидн 34 гр, другой 90-34 = 56 гр 2. пересечение диагоналей образует 4 равносторонних тр-ка, у двух меньших углы 2 по 34 гр, у двух больших - два по 56 градусов. Возьмем один тр-к, с углом 34 гр например Значит оставшийся угол, он же угол пересечения диагоналей 180- 34-34 = 112 гр Ищем второй угол пересечения 180-112 = 68 гр. Ответ - Углы пересечения диагоналей 68 и 112 гр. Удачи.