Диагональ прямоугольника образует с одной из его сторон угол,равный 34 градуса.Найдите угол,между прямыми,содержащими диагонали прямоугольника.

Геометрия
Диагональ прямоугольника образует с одной из его сторон угол,равный 34 градуса.Найдите угол,между прямыми,содержащими диагонали прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Диагональ делит угол в 90 гр (прмоугольник) на 2 угла, оидн 34 гр, другой 90-34 = 56 гр   2. пересечение диагоналей образует 4 равносторонних тр-ка, у двух меньших углы 2 по 34 гр, у двух больших - два по 56 градусов. Возьмем один тр-к, с углом 34 гр например Значит оставшийся  угол, он же угол пересечения диагоналей 180- 34-34 = 112 гр   Ищем второй угол пересечения 180-112 = 68 гр.   Ответ - Углы пересечения диагоналей 68 и 112 гр.   Удачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Рассмотрите один-два электроприбора, используемые в квартире. Найдите попаспорту приборов их мощность. Определите работу тока в них за 10 мин.
Ответить
Русский язык
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую (‑ие) запятую(-ые) при вводном с...
Ответить
Геометрия
площадь основания цилиндра 9пи см^2, его объем 18 пи см^3. Найдите площадь поверхности цилиндра.
Ответить
Математика
Муха-цикотуха купила самовар и приглосила гостей.Она испекла к чаю кренделей.Каждому гостю досталось по целому кренделю и по половинке,да еще три о...
Ответить
Геометрия
В треугольнике MNK медианы МР и NE пересекаются в точке О и равны 12 и 15 см соответственно. Найдите площадь треугольни¬ка МОЕ, если MP перпендикул...
Ответить