Что такое связь живой и неживой природы? Пожалуйста, объясните и приведите пример??.

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Что такое связь живой и неживой природы? Пожалуйста, объясните и приведите пример??.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Живая природа : растения, животные, насекомые, грибы, человек, бактерии, вирусы и т.п  Объекты неживой природы: горы, реки, болота, овраги, горные породы, почва, осадки, воздух, равнины, пустыни, ледники и прочее. Неживая природа заставляет живые организмы приспосабливаться к разнообразным условиям (влажности, температуре, почве и др. ) Живые организмы тоже влияют на неживые своей жизнедеятельностью (растения и животные удобряют почву) 
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