Сколько материков па планете земля

География
Сколько материков па планете земля
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На планете земля имеется 6 материков
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