Что такое свобода? Это кладезь утех? Или это забота О себе после всех? Неподъёмное счастье, Сбросив зависть и спесь Распахнуть душу настежь А в чужую не лезть. Какое отражение в строках нашли основные категории морали?

Обществознание

Что такое свобода? Это кладезь утех? Или это забота О себе после всех? Неподъёмное счастье, Сбросив зависть и спесь Распахнуть душу настежь А в чужую не лезть. Какое отражение в строках нашли основные категории морали?

Автор: Гость