Что такое свобода? Это кладезь утех? Или это забота О себе после всех? Неподъёмное счастье, Сбросив зависть и спесь Распахнуть душу настежь А в чужую не лезть. Какое отражение в строках нашли основные категории морали?
Обществознание
Что такое свобода? Это кладезь утех? Или это забота О себе после всех? Неподъёмное счастье, Сбросив зависть и спесь Распахнуть душу настежь А в чужую не лезть. Какое отражение в строках нашли основные категории морали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.свобода заканчивается там где начинается свобода другого. 2. свабода не должна быть разрушительной, а оставлять после себя обществу достижения
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