Что такое цитатный план?
Литература
Что такое цитатный план?
Ответ(ы):
Гость:
Цитатный план составляется непосредственно по произведению. Выделяются основные (ключевые) сцены, события произведения, подбирается подходящая цитата. Когда ты выбираешь из главы в произведении, например, цитату, которая лучше всего открывает содержание главы, или конкретно характеризует героя.
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