Решите уравнение x + x + 2,7 +x+ 2,7+3,5= 27,8 Пожалуйста очень срочно! !!!
Математика
Решите уравнение x + x + 2,7 +x+ 2,7+3,5= 27,8 Пожалуйста очень срочно! !!!
Ответ(ы):
Гость:
3x+8,9=27,8 3x=27,8-8,9 3x=18,9 x=6,3 Ответ:6,3
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