Вычисли. вырази результат а) в секундах (25 мин.+ 480 с : 60)-300 сек.=

Математика
Вычисли. вырази результат а) в секундах (25 мин.+ 480 с : 60)-300 сек.=
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Ответ(ы):
Гость:
(25мин+480с/60)-300с=120825мин=1500с 480с/60=8с1500+8=1508с1508-300=1208с

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