Составь предложение с этими словами зелёный цвет,,степной цветок,зимний спорт ,городской транспорт,папин галстук ,лисий след,волчья нора,весёлый смех,тонкие провода

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Составь предложение с этими словами зелёный цвет,,степной цветок,зимний спорт ,городской транспорт,папин галстук ,лисий след,волчья нора,весёлый смех,тонкие провода
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Ответ(ы):
Гость:
галстук зелёного цвета

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