Что такое вид, наклонение, время, лицо, число, род глаголов?

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Вид — глагольная категория, которая выражает отношение действия к его результату. Категория вида присуща всем глаголам русского языка. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? и обозначают действие, которое имеет или будет иметь предел, результат. Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? и обозначают действие, не имеющее предела, ограничений во времени и результата: учить, рисовать, играть, кричать. Вид глагола влияет на образование его форм. Глаголы изменяются по наклонениям. Форма наклонения показывает, как действие относится к действительности: является ли действие реальным (имеющим место в дей­ствительности) , или нереальным (желаемым, требуемым, возможным при определённых условиях) . В русском языке у глаголов есть формы трёх наклонений: изъявительного, условного (сослагательного) и повелительного. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают реальное действие, которое происходит, происходило или будет происходить на самом деле в определённом времени (на­стоящем, прошедшем или будущем) . Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам: занимаюсь (настоящее время) , занимался (прошедшее время) , буду за­ниматься (будущее время) . Глаголы в условном наклонении обозначают не реальные действия, а желаемые, возможные. Формы условного наклонения образуются от основы инфинитива (или основы прошедшего времени) с помощью суффикса -л- (за которым следует окончание со значением числа и в единственном числе — рода) и частицы бы (б) (которая может стоять перед глаголом, после него, а может быть оторвана от него) . Например: Если б я была поэтом, я жила бы как щеглёнок и не в клетке бы свистела, а на ветке на заре (Ю. Мо-риц) . В условном наклонении глаголы изменяются по числам и родам (в этом наклонении нет времени и лица) : прошёл бы, прошла бы, прошло бы, прошли бы. Глаголы в повелительном наклонении обозначают побуждение к действию (просьбу, приказ) , то есть обозначают не реальное действие, а требуемое. В повелительном наклонении глаголы изменяются по числам и лицам (времени в этом наклонении также нет). Время глагола обозначает когда было или совершено, или будет совершено действие. Например: нарисовал или рисовал (что сделал? что делал?) - прошедшее время(значит ужн было), рисует (что делает?) - настоящее время (рисует в данный момент), будет рисовать или нарисует - будущее время(действие будет выполняться потом). Лицо - это важнейшая категория глагола, с помощью которой указывается, кто производит действие. В русском языке три лица, они различаются в единственном и множественном лице1 лицо - ед. ч. - Я; мн. ч. - МЫ; 2 лицо - ед. ч. ТЫ; мн. ч. - ВЫ; 3 лицо - ед. ч. (в 3-м лице может быть ж. , м. или ср. рода) - ОН, ОНА, ОНО; мн. ч. - ОНИ. У глаголов лицо определяется подставлением к глаголу личного местоимения. Например: пишешь (ТЫ пишешь) - 2 лицо, ед. ч. рисует (ОН рисует) - 3 лицо, ед. ч. извините (ВЫ извините) - 2 лицо, мн. честь два вида чисел в русском языке : единственно и множественное