Срочно. Первое задание. Поставить в нужное время

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Срочно. Первое задание. Поставить в нужное время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.decided 2.were 3.needed 4.spent 5.knew 6.chose 7.was 8.arrived 9.put 10.rested 11.lit 12.cooked 13.went 14.woke 15.kept 16.sat 17.passed
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